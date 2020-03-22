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محافظات

تعقيم إجباري لكافة السيارات ووسائل المواصلات القادمة للوادي الجديد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

فرضت محافظة الوادي الجديد تعقيماً وتطهيراً إجبارياً على كافة السيارات القادمة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد إنه تم الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف عوض إن يتم تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة كما يتم أيضا تعقيم كافة الحمولات التى تحملها هذه السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعة بجميع المنافذ.

وأكد عوض أن الفرق البيطرية تم الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقابة من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة.

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