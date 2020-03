شرين رضا تتحدى عمرو أديب فى هذا الأمر

View this post on Instagram

The secret of living is giving 💚 قبلت #تحدي_الخير من دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف ✅ وهتحدى شركة إتصالات مصر وعزة فهمي وبرنامج الحكاية مع عمرو أديب. @dinaelsherbinyy @salmaabudeif @etisalatmisr @azzafahmy @elhekayashow @amr.adib @egyfoodbank Let the circle grow to help more people who are in need 📢 #StaySafe 😷 #StayHome #Quarantine #Corona #بنك_الطعام_المصري #دعم_العمالة_اليومية_مسئولية