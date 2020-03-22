شرين رضا تتحدى عمرو أديب فى هذا الأمر





نشرت الفنانة دينا الشربينى فيديو على حسابها بالانستجرام فيديو تعلن فيه تكفلها ب١٠٠ أسرة مصرية لتنقل التحدى شيرين رضا، وإستكمالًا لتحدى الخير شيرين رضا تستجيب وتعلن تكفلها ب١٠٠ عائلة برعاية بنك الطعام المصرى ،لتنقل التحدي لعمرو أديب ،اتصالات مصر، وعزة فهمى









وجاءت التعليقات على حسابها كالآتي:





ربنا يزيدك ويبارك انا بحبك اوووووى❤️





براااافو عليكم حبايبي





خير ما فعلتى شيرين في ميزان حسناتك حبيبتي