شرين رضا تتحدى عمرو أديب فى هذا الأمر

نشرت الفنانة دينا الشربينى فيديو على حسابها بالانستجرام فيديو تعلن فيه تكفلها ب١٠٠ أسرة مصرية لتنقل التحدى شيرين رضا، وإستكمالًا لتحدى الخير شيرين رضا تستجيب وتعلن تكفلها ب١٠٠ عائلة برعاية بنك الطعام المصرى ،لتنقل التحدي لعمرو أديب ،اتصالات مصر، وعزة فهمى
وجاءت التعليقات على حسابها كالآتي:
ربنا يزيدك ويبارك انا بحبك اوووووى❤️
براااافو عليكم حبايبي
خير ما فعلتى شيرين في ميزان حسناتك حبيبتي
View this post on Instagram
The secret of living is giving 💚 قبلت #تحدي_الخير من دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف ✅ وهتحدى شركة إتصالات مصر وعزة فهمي وبرنامج الحكاية مع عمرو أديب. @dinaelsherbinyy @salmaabudeif @etisalatmisr @azzafahmy @elhekayashow @amr.adib @egyfoodbank Let the circle grow to help more people who are in need 📢 #StaySafe 😷 #StayHome #Quarantine #Corona #بنك_الطعام_المصري #دعم_العمالة_اليومية_مسئولية