شاهد.. دعاء الرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحية إلى شباب مصر لجهودهم المبذولة في التعامل مع أزمة كورونا، مطالبًا الأم في عيدها بمساندة الدولة في الخروج من أزمة فيروس كورونا، قائلًا "أنا مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل، ساعدونا نعدي الـ 14 يوم دول واقعدوا في بيوتكم".





وأضاف الرئيس السيسى، أثناء كلمته، منذ قليل، إلى أن قرار تعليق الصلاة بالمساجد والكنائس يجب أن نعتبره أخذًا بالأسباب، قائلًا "اختتم كلمتي بدعاء الرسول –صلى الله عليه وسلم- "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والاعتزاز والتقدير للقطاع الطبي في مصر من أطباء وأطقم التمريض، الذين يتعرضون للخطر نتيجة أزمة فيروس كورونا.





وأضاف الرئيس السيسي، مخاطبًا القطاع الطبي في مصر "أنتم تخوضون معركة مثل الحرب الحقيقية، وهذا أمر مقدر ومن الممكن أن يكون فيها تضحيات".