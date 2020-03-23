تعرف على تفاصيل تنفيذ 25 ألف شقة بمدينة 15 مايو

يقوم جهاز تنمية 15 مايو بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، وذلك ضمن المراحل المختلفة للمشروع.

وانتهى الجهاز من تنفيذ نحو 25 ألف شقة بالمدينة خلال المرحلة الأولى للمشروع بالمدينة، من بينها عدد 4536 وحدة بمنطقة الـ90 فدان.





كما انتهى من تنفيذ عدد 4176 وحدة بمنطقة الـ120 فدان، وكذا تم تنفيذ عدد 1392 وحدة بمنطقة الـ50 فدان، و 696 وحدة بمنطقة الـ290 فدان





ويقوم الجهاز باستكمال تنفيذ عدد 264 وحدة بمنطقة الـ90 فدان، وكذا عدد 2352 وحدة بمنطقة الـ120 فدان، فيما يجرى تنفيذ عدد 624 وحدة بمنطقة الـ50 فدان، وكذا جار استكمال تنفيذ عدد 10824 وحدة بمنطقة الـ290 فدان.