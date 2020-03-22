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ديني

تعليق الصلاة في المسجد الأقصى

الأحد 22/مارس/2020 - 08:12 م
تعليق الصلاة بالمسجد
تعليق الصلاة بالمسجد الاقصى
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محمود ضاحي
قررت وزارة الأوقاف الأردنية، مساء الأحد، تعليق الصلاة في المسجد الأقصى بشكل مؤقت ابتداء من فجر الاثنين، وإغلاق جميع الأبواب والدخول فقط للحراس وموظفي الأوقاف واستمرار رفع الأذان ودعوة المواطنين الصلاة في منازلهم.

وأكد أن ذلك يأتي استجابة لتوصيات مرجعيات طبية، ودينية، حفاظًا على حياة المواطنين ودرءا لانتشار فيروس كورونا.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تأييدها لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
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