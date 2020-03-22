"حماة وطن" بالجيزة يواصل حملة تعقيم وتطهير المواقع الخدمية

نظمت أمانة حزب حماة وطن، في محافظة الجيزة، برئاسة معتز الدريملى، حملة لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والأماكن العامة والمواقع الخدمية والمدارس والوحدات الصحية، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال معتز الدريملى، أمين حزب حماة وطن بمحافظة الجيزة، إن حملة الحزب بالمحافظة شملت تعقيم وتوعية وتوزيع كمامات لجميع المصالح الحكومية والمدارس والمساجد، ونشر ملصقات التوعية في كافة الشوارع، وذلك دعمًا للدولة والأهالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الدريملى"، على ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة الأسطح التي نتعامل معها بشكل يومي.

وأضاف أنه قام بتنظيم حملات تطهير بجميع الامانات والمراكز والوحدات الحزبية على مستوى محافظة الجيزة وضواحيها وذلك بعد التواصل مع الجهات المختصة والدوائر الحكومية مساندا فيها توجهات الدولة للتوعية والتطهير في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، إيمانا بإن التكاتف بين الصفوف يصل بنا إلى عبور الأزمة بنجاح وانه بذلك تكون رسالة واضحة لمؤسسات المجتمع المدني وتعاونها من اجل خدمة المواطن وهو الأهم.

وناشد أمين الحزب بمحافظة الجيزة، المواطنين بضرورة تكاتف الجهود للعبور من هذه المرحلة مع الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للقضاء علية خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدي له من خلال حملات التوعية، والفحص الطبي والاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.