AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قتل نفسه عشان حبيبته.. ماذا قال طالب الدقهلية قبل الانتحار؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:00 ص
انتحار طالب - أرشيفية
انتحار طالب - أرشيفية
Advertisements
همت الحسيني
ارتبط بفتاة منذ فترة وأحبها.. قرر أن يخطبها خوفا من ان يتزوجها غيره ، ولكن سنه حال دون ذلك نظرا لكونه مازال في الثانوية.


طالب الدقهلية أصر على خطبة حبيبته ودخل في صدام مع أهله فلم ينجح معهم ، أحس أن الدنيا ضاقت به فقرر الانتحار.


«بحبها ومش هقدر أعيش من غيرها... وإذا كنتم رافضين حبنا أنا هموت نفسى» ، تلك العبارات هي آخر ما قاله طالب الثانوي المنتحر لأهله بمركز نبروة.


عارضت أسرته لأنه ما زال صغيرا معللة أن علاقته بحبيته ما هى إلا تصرفات مراهقة وأنه عليه أن يحصل على الدبلوم، وربما يلتحق بالجامعة إذا حصل على مجموع كبير لكنه كان متمسكا بها وحبه لها.


وبعد تعنت كبير من الأسرة نظرا لأن ابنهم مازال صغيرا .. قرر محمد أن يتناول حبة الغلة القاتلة للتخلص من حياته.


اقرأ أيضا|

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز نبروة بانتحار شاب بقرية الدروتين التابعة لمركز نبروة داخل منزله.


انتقل ضباط مباحث نبروة إلى مكان الواقعة وتبين أن المنتحر يدعى "محمد ا ا" طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى، وتبين أن الشاب كان على خلاف مع أسرته خلال الفترة الماضية بسبب فتاة يحبها ورفض أسرته هذه العلاقة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشييع جثمان طالب انتحر لعدم إجابته في امتحان 2 ثانوي بأسيوط

سامحوني عايش لوحدي.. انتحار طالب ثانوي فى المنيا

انتحار طالب ثانوي بالدقهلية بحبة الغلة السامة

"بحبها ومش هقدر أعيش من غيرها" آخر كلمات الشاب المنتحر بالدقهلية

ترشيحاتنا

كندا تقرر عدم إرسال لاعبيها إلى أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

المصريون براءة.. فجر السعيد تطالب نواب بالأمة الكويتي الاعتذار لمصر

الأخضر مستقر.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 23-3-2020

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020

محمد النني ممنوع من السفر خارج تركيا بعد دخوله الحجر الصحي مع بشكتاش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل

امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا