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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يطالب رواندا بوقف دعم متمردي شرق الكونغو الديمقراطية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواندا  على وقف كل الدعم لمتمردي M23 الكونغوليين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب قواتها من البلاد. 

وأعلن الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي يزور باريس، أن “فرنسا لن تتنازل أبدًا عن سلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيادتها”، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات في شرق الكونغو الديمقراطية بين قوات الجيش ومتمردي M23  التي تسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان هربا من القتال بين الجانبين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواندا متمردي M23 شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي

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