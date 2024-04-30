ماكرون يطالب رواندا بوقف دعم متمردي شرق الكونغو الديمقراطية

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواندا على وقف كل الدعم لمتمردي M23 الكونغوليين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب قواتها من البلاد.

وأعلن الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي يزور باريس، أن “فرنسا لن تتنازل أبدًا عن سلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيادتها”، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات في شرق الكونغو الديمقراطية بين قوات الجيش ومتمردي M23 التي تسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان هربا من القتال بين الجانبين.