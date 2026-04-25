توك شو|بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي..وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران فرصة لعقد صفقة جيدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران فرصة لعقد صفقة جيدة

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت، أنه لدى إيران فرصة لعقد صفقة جيدة.



وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أنه تم إرجاع 34 سفينة من مضيق هرمز حتى الآن، وأن حصار الموانئ الإيرانية سيستمر طالما استدعى الأمر.



وكما أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين، أننا نفرض حصارا شاملا على مضيق هرمز.

الحلبي: عبور أكتوبر صدمة لـ إسرائيل وأمريكا.. والسادات أدار المعركة بالقوة الذكية

أكد اللواء طيار د. هشام الحلبي، أن نجاح القوات المصرية في عبور قناة السويس خلال حرب أكتوبر أحدث صدمة كبرى لإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن عملية العبور التي استغرقت ساعات قليلة أسقطت نظريات عسكرية راسخة وغيرت موازين القوى في المنطقة.

وأوضح الحلبي خلال حوار له علي قناة إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة سارعت إلى التدخل عبر دعم إسرائيل بجسر جوي وبحري لتعويض خسائرها، لافتًا إلى أن إدارة العمليات كانت تُدار من واشنطن بشكل مباشر.

وأضاف اللواء أن الرئيس الراحل أنور السادات أدرك طبيعة المرحلة، خاصة مع تحول الصراع إلى مواجهة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ما دفعه إلى توظيف مزيج من القوة العسكرية والتحرك السياسي، وصولًا إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات من موقع قوة.

برلماني باكستاني: استمرار التوتر في مضيق هرمز خطر على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور أفنان خان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إن المرحلة الراهنة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تتسم بحالة غير مستقرة، موضحًا أن ما يجري يمكن وصفه بأنه «لا حرب ولا سلام»، في ظل استمرار التوتر وتجميد مسار المفاوضات رغم الاتصالات الجارية.

وأشار خان، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن باكستان تبذل جهودًا لدفع الأطراف إلى طاولة الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سلمية، لكنه أوضح أن هذه المساعي لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن، مع تزايد صعوبة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

أسعار الدواجن في مصر اليوم .. والشعبة تكشف عن مفاجأة خلال الفترة المقبلة

تشهد سوق الدواجن في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة الإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توازن الأسعار في الأسواق.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض وتحسن الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالصناعة.

أرقام مفاجئة بفاتورة الكهرباء.. كيف ينجح التوقيت الصيفي في خفض الاستهلاك وتوفير الملايين؟

يُعد ملف استهلاك الكهرباء واحدًا من أبرز الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال خلال فترات الذروة الصيفية وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والإضاءة.

تطبيق التوقيت الصيفي

ومع عودة تطبيق التوقيت الصيفي، يتجدد الجدل حول مدى تأثيره الحقيقي على فاتورة الكهرباء وما إذا كان يسهم فعليًا في تقليل الاستهلاك.

حسام موافي: التعامل مع المرض يحتاج إلى التحرك الفعلي نحو العلاج

أكد الدكتور حسام موافي، أن التعامل مع المرض يجب أن يقوم على مبدأ مهم، وهو “الجمع بين الإيمان والعمل”، موضحًا أن الإنسان لا ينبغي أن يكتفي بالدعاء أو الانتظار فقط عند الشعور بالمرض؛ بل عليه أن يتحرك بشكل عملي نحو العلاج.

وقال موافي، خلال برنامج “ربي زدني علمًا”، على “صدى البلد”، إن الأخذ بالأسباب جزء أساسي من التوكل الصحيح، فالمريض مطالب بالذهاب إلى الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات اللازمة، والالتزام بالعلاج الموصوف؛ لأن الطب هو وسيلة وضعها الله للتداوي والعلاج.

ياسمين عز: هدف فوز الزمالك في بيراميدز غير صحيح والأهلي ملك+90

علقت الإعلامية ياسمين عز، على فوز نادي الزمالك على نادي بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهم في بطولة الدوري الممتاز.

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، :"قمت من النوم انهاردة وشي منور علشان الزمالك جاب جون، بس عايزه أقول أن الأهلي لا يفقد الأمل والأهلي ملك +٩٠".

السفير نبيل نجم: خلال الحرب العراقية الإيرانية طُرحت دعوات لتحركات عسكرية نحو فلسطين

قال السفير نبيل نجم، سفير العراق الأسبق لدى القاهرة، إنه خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة، كانت هناك دعوات عربية وإسلامية لتشكيل قوات أو تحركات عسكرية باتجاه فلسطين.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في ذلك السياق صدرت تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين تتحدث عن رغبة في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الجانب العراقي كان يطالب حينها بضرورة التنسيق المسبق وتحديد آليات واضحة لأي تحرك من هذا النوع، بما في ذلك طلب إبلاغه بالتفاصيل المتعلقة بالخطط أو مسارات التحرك العسكري المقترح، مشيراً إلى أن المقترح لم يُستكمل بسبب رفض إيران المرور عبر العراق.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال القمة الأوروبية في نيقوسيا شدد على خطورة تداعيات الحرب الإيرانية، خاصة تأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس على مختلف اقتصادات الدول.

وأوضح بكري خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن القيادة المصرية تتابع التطورات بدقة، وتعمل على منع استمرار الصراع لما له من آثار سلبية واسعة النطاق.