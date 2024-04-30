أثناء استقبال السيسي لـ مشعل.. عزف النشيد الوطني لمصر والكويت

عزف النشيد الوطني لدولة الكويت وجمهورية مصر العربية، أثناء استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر الاتحادية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.