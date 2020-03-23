تعرف على موقف الأهلي من استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية

أثبت اطمئنان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي صحة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رفض الاستقالة التي تقدم بها من منصبه كرئيس شرفي للنادي.









وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الخطيب حرص على الاطمئنان على تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي.









وقال :" تواصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي للاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية خاصة وأنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرًا وأبعدته عن أعماله ومحبيه وتمني له موفور الصحة والعافية .









ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريب بين محمود الخطيب وآل الشيخ بعد زوال الظروف الراهنة على خير لبحث بعض الملفات .





