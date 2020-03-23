كواعب أحمد البراهمي تكتب: مجرد رأي

بالنسبة لي أنا ورأيي الشخصي. الدولة حاولت بكل ما تملك الحفاظ على صحة المواطن . وطلبت فقط مطلب وحيد هو عدم نزوله للشارع .

فكون الشعب لم يلتزم . هذا شأنه .

أما الجيش فلابد أن يكون بمنأى تماما عن هذا الموضوع . ولو تعامل يتعامل من على البعد . والبعد الكبير .

فليس من المعقول أن الجيش الذي يحمي أمننا الخارجي .

نزج به في استهتار شعب لم يقدر المسئولية .

فالجيش هو الحصن الذي يحمينا .

ذلك مجرد رأي

لربما تخرج آراء تحب تقلد الأجانب . في نزول الجيش .

هناك حاجه وهنا حاجه تاني خالص .

حمادة مختلف تماما يعني من كل شئ بدءا من التجهيزات والإمكانات . وتوافر المستشفيات والأجهزة .

لذلك

هذا الشعب الذي لم يعرف يحكم نفسه و يجلس ببيته. .

هو اختار أن يواجه مصيره .

إن شاء أن ينجو فلينجو .