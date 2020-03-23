كواعب أحمد البراهمي تكتب: مجرد رأي

بالنسبة لي أنا ورأيي الشخصي. الدولة حاولت بكل ما تملك الحفاظ على صحة المواطن . وطلبت فقط مطلب وحيد هو عدم نزوله للشارع .
فكون الشعب لم يلتزم . هذا شأنه .
أما الجيش فلابد أن يكون بمنأى تماما عن هذا الموضوع . ولو تعامل يتعامل من على البعد . والبعد الكبير .
فليس من المعقول أن الجيش الذي يحمي أمننا الخارجي .
نزج به في استهتار شعب لم يقدر المسئولية .
فالجيش هو الحصن الذي يحمينا .
ذلك مجرد رأي
لربما تخرج آراء تحب تقلد الأجانب . في نزول الجيش .
هناك حاجه وهنا حاجه تاني خالص .
حمادة مختلف تماما يعني من كل شئ بدءا من التجهيزات والإمكانات . وتوافر المستشفيات والأجهزة .
لذلك
هذا الشعب الذي لم يعرف يحكم نفسه و يجلس ببيته. .
هو اختار أن يواجه مصيره .
إن شاء أن ينجو فلينجو .
كما يقولون الكرة في ملعبه .