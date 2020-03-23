التويجري: خفض رواتب اللاعبين أمر محتوم

قال الناقد الرياضي السعودي عادل التويجري أنه من المتوقع أن يتم تخفيض جميع عقود اللاعبين حول العالم بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" الذي انتشر حول العالم وأدى إلى توقف النشاط الرياضي حول العالم .





وأضاف التويجري في تصريحات تيلفزيونية ببرنامج "الكرة مع وليد" لاذي يقدمه الإعلامي السعودي وائل الفراج على قناة SBC بأنه من المتوقع أن يصدر قرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم بخفض رواتب اللاعبين بنسبة 30% على الأكثر بسبب عدم وجود مسابقات تلعب في الوقت الحالي.





وأختتم التويجري تصريحاته بأنه من يستبعد الغاء المسابقات وأنها سوف تستكمل بشكل طبيعي بعد أن تهدأ وطأة المرض ويتم التأكد من أن نسبة الإصابة به قد قلت بشكل كبير.



