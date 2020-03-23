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برلمان

برلماني: شعار «الأولوية لصحة العمال» بقطاع الأعمال يكافح كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:51 م
عمال
عمال
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فريدة محمد
أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بتصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، التي أكد فيها أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا وأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة ولا سيما ان لدينا  209 الاف عامل والأولية لصحة العاملين.  


ووجه " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم التحية للدكتور هشام توفيق لمنح الأمهات إجازة للحفاظ على صحتها مع تخفيف العمالة الإدارية قدر الإمكان في ال119 شركة وتأكيده ان الأولوية للصحة أولا ثم الإنتاج ثانيًا. 


وقال النائب حسين أبو جاد ان رفع وزارة قطاع الاعمال العام لشعار الأولوية لصحة العمال بجميع الشركات التابعة للقطاع يكفل تحقيق نجاح الوزارة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد مشيدا بالتدخل العاجل من وزارة قطاع الاعمال العام بعد وجود حالتى اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى واتخاذ الوزارة لقرار فورى بمنح العاملين في شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والنصر للصباغة إجازة من اليوم الاثنين وحتى 31 مارس الجارى مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم فى اطار اتخاذ الدولة للقرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 


وأعرب النائب عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور هشام توفيق ووزارة قطاع الاعمال العام على تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا مشيدا بحرص جميع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام بتطبيق جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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