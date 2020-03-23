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أخبار العالم

وزير ألماني يكشف تفاصيل جديدة عن صحة ميركل بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف وزير المالية الألماني، أولاف سكولز، اليوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصحة جيدة وتعمل في الوقت الراهن من المنزل، وذلك بعد خضوعها للحجر الصحي أمس للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا. 

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن سيبيرت، في بيان صحفي الأحد، إن ميركل ستدخل الحجر المنزلي الذاتي بعد أن جاءت نتائج فحوصات طبيب أعطاها لقاحا الجمعة، إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيبيرت إن المستشارة الألمانية ستجري فحوصات بشكل مستمر لأن الفحص الذي يُجرى في المرحلة الأولى من العدوى لا يمكن الاعتماد عليه.

وأشار المتحدث باسم ميركل إلى أن المستشارة الألمانية ستواصل القيام بعملها بشكل طبيعي من منزلها خلال فترة الحجر.
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