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أخبار العالم

وقف صلاة الجمعة والجماعة في جميع أنحاء البحرين بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت هيئة الأوقاف السنية في مملكة البحرين، اليوم، الاثنين، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات، اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا. 

وقالت وزارة الصحة في مملكة البحرين، الإثنين، إن عدد المتعافين لديها من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 160 شخصًا بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج".

وأضافت: "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن".
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