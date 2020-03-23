المصريين الأحرار ينعى اللواء شفيع عبدالحليم: تقبله الله من الشهداء الأبرار

نعي الدكتور أيمن ابوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشهيد اللواء اركان حرب شفيع عبدالحليم، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، وذلك بعد أن لحق باللواء أركان حرب خالد شلتوت، أثناء اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا.





وقال أيمن أبوالعلا في بيان، الاثنين، إن "القوات المسلحة الباسلة التي لبت نداء الوطن، وانتشرت في كل الشوارع والميادين للتطهير والتعقيم، تقدم أرواح أبنائها لحماية الشعب المصري من هذا الخطر".





وتقدم أبوالعلا بخالص العزاء والمواساة لأبناء مصر الأبطال من القوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء الأبرار.