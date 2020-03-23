AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المصريين الأحرار ينعى اللواء شفيع عبدالحليم: تقبله الله من الشهداء الأبرار

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:20 م
اللواء شفيع عبدالحليم
اللواء شفيع عبدالحليم
Advertisements
فريدة محمد

نعي الدكتور أيمن ابوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشهيد اللواء اركان حرب شفيع عبدالحليم، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، وذلك بعد أن لحق باللواء أركان حرب خالد شلتوت، أثناء اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس  كورونا. 

وقال أيمن أبوالعلا في بيان، الاثنين، إن "القوات المسلحة الباسلة التي لبت نداء الوطن، وانتشرت في كل الشوارع والميادين للتطهير والتعقيم، تقدم أرواح أبنائها لحماية الشعب المصري من هذا الخطر". 


وتقدم أبوالعلا بخالص العزاء والمواساة لأبناء مصر الأبطال من القوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء الأبرار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا .. والقوات المسلحة تنعيه

المصريين الأحرار ينعى اللواء خالد شلتوت.. ويؤكد: القوات المسلحة يد الصون والعون للوطن

وفاة اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم بفيروس كورونا .. والجيش ينعيه

قلبي موجوع عليهم.. راندا البحيري تنعى شهداء القوات المسلحة بسبب كورونا

وكيل النواب ينعى اللواء خالد شلتوت: ضحى بحياته من أجل وطنه

دار الإفتاء تنعي اللواءين خالد شلتوت وشفيع عبد الحليم بعد وفاتها بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بقناع من الذهب.. محمد رمضان يشارك في #صورتك_وأنت_بالكمامة

فيفا يحدد موعد عودة كرة القدم من جديد ويطالب الجميع بالتضحية

نور الشربيني بصحبة كلبتها "بيلا" بالحجر المنزلي في الاسكندرية

تجربة قيادة.. صدى البلد تختبر سيارة الإنتاج الحربي الكهربائية e-motion car .. شاهد

الأزهر: امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مواعيدها وتأجيل «القراءات» إلى ١١ يوليو

تريند الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين.. رانيا يوسف تطالب بوقف تصوير المسلسلات: الناس هتموت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

قائمة أسعار بروتون proton لشهر مارس .. صور

صدى البلد يتجول في مستشفى العزل بأسيوط .. 24 ساعة عمل لاستقبال مصابي كورونا..صور