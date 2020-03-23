نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح: ماني الأقرب لريال مدريد

أكد محمد سيسوكو، لاعب نادي ليفربول الأسبق، أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز هو الأقرب للانتقال من ليفربول لريال مدريد من المحترف الدولي المصري محمد صلاح.





وقال "سيسوكو"، في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية "لا أعرف إذا كان صلاح سيبقى في ليفربول أم لا"، مضيفًا "إذا رحل صلاح عن ليفربول، فإن رحيله سيكون جيدًا للنادي، ليفربول من الأندية الذكية التي ستعرف تعويض صلاح في حالة رحيله".





وأردف "سيسوكو"، "هناك العديد من اللاعبين الشباب الأقوياء الذين سيكونون على استعداد للعب مع الريدز وتقديم أفضل ما لديهم".





وعن إذا كان صلاح مرشحًا للانضمام إلى ريال مدريد، قال سيسوكو "لا، أعتقد أن ساديو ماني الأقرب للانضمام لريال مدريد".





واختتم لاعب ليفربول الأسبق، تصريحاته "ماني من شخصيات اللاعبين الذين يفضلهم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وهو يقدره كثيرًا".