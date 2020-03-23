AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح: ماني الأقرب لريال مدريد

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:20 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أكد محمد سيسوكو، لاعب نادي ليفربول الأسبق، أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز هو الأقرب للانتقال من ليفربول لريال مدريد من المحترف الدولي المصري محمد صلاح.

وقال "سيسوكو"، في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية "لا أعرف إذا كان صلاح سيبقى في ليفربول أم لا"، مضيفًا "إذا رحل صلاح عن ليفربول، فإن رحيله سيكون جيدًا للنادي، ليفربول من الأندية الذكية التي ستعرف تعويض صلاح في حالة رحيله".

وأردف "سيسوكو"، "هناك العديد من اللاعبين الشباب الأقوياء الذين سيكونون على استعداد للعب مع الريدز وتقديم أفضل ما لديهم".

وعن إذا كان صلاح مرشحًا للانضمام إلى ريال مدريد، قال سيسوكو "لا، أعتقد أن ساديو ماني الأقرب للانضمام لريال مدريد".

واختتم لاعب ليفربول الأسبق، تصريحاته "ماني من شخصيات اللاعبين الذين يفضلهم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وهو يقدره كثيرًا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل 7 هدافين في تاريخ ليفربول.. وهذا ترتيب محمد صلاح

طلبات مبابي تقرب محمد صلاح من اللعب لريال مدريد

لاعب ليفربول السابق يعلق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

نجم ليفربول السابق يطالب بالاستغناء عن محمد صلاح ويرفض عرض مدريد لضم ماني

متفوقًا على ميسي.. محمد صلاح يحتل المركز الـ5 ضمن قائمة الأغلى بالعالم

محلل عالمي يهاجم محمد صلاح ويطالب ليفربول بالتخلص منه

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من الرئيس السيسى للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا

قرار عاجل من الكاف لحسم مصير الأهلى والزمالك فى دوري أبطال إفريقيا

إسلام الشاطر يكشف حقيقة انتقال حسام عاشور إلى الزمالك

فيفا يحدد موعد عودة كرة القدم من جديد ويطالب الجميع بالتضحية

تريند الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين.. رانيا يوسف تطالب بوقف تصوير المسلسلات: الناس هتموت

هل تم فرض حظر التجوال ؟ .. الداخلية تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كوبا يوميا.. الزبادي اقوى طعام يقوي مناعتك ضد كورونا

شجار عائلي ينتهي في قسم الشرطة.. والسبب أزمة كورونا

شاب متهور يخرق إجراءات الحجر الصحي بسبب "عنزة".. وهكذا كان عقابه