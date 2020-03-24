تمراز: حزمة قرارات الرئيس السيسي تعكس الانحياز للفلاح والفئات البسيطة

قال النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحترازية تكشف الخوف على المصريين.





وأضاف في تصريحات خاصة: "الرئيس والحكومة واجهوا أزمتين؛ الأولى السيول وارتفاع منسوب المياه في الأراضي والثانية هي كورونا".

وأوضح في تصريحات خاصة أن الدولة اهتمت بالفلاح في الحالتين خاصة وأنها تدرك أنه لا يجلس في البيت ويعمل من أجل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يوجه الحكومة لحل مشاكل الفلاح المصري، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا الى خوفه المستمر على الفلاح.





وقال النائب تمراز: "الفلاح خدام الشعب المصري وحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس تعكس الانحياز للفلاح المصري و الفئات البسيطة" .









ووجه تمراز رسالة للمواطنين قائلا: " أقول للمصريين لا يحب الاستهانة بالأزمة ولا يجب الاعتماد على السوشيال ميديا كمصد ر للمعلومات، موضحا أن الجلوس في البيت هو الحل، مضيفا: "الموضوع مش تهريج وإنما أمن قومي ولابد من اتباع كل التعليمات وتخصيص المبالغ المالية من أجل كورونا".





وقال تمراز: "على الشعب الالتزام بكل التعليمات والجلوس في المنازل والدولة أعلنت أن المرتبات سارية وأن الأمر يتطلب الحزم و الحسم و لا يجب أن يتجاهل أحد أن الأزمة دمرت دولا كثيرة لأنهم لم يأخدوا الموضوع بجدية رغم الإمكانيات الأعلى.



