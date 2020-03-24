AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تمراز: حزمة قرارات الرئيس السيسي تعكس الانحياز للفلاح والفئات البسيطة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحترازية تكشف الخوف على المصريين.

وأضاف في تصريحات خاصة: "الرئيس والحكومة واجهوا أزمتين؛ الأولى  السيول وارتفاع  منسوب المياه في الأراضي والثانية هي كورونا".
 
وأوضح في تصريحات خاصة أن الدولة اهتمت بالفلاح في الحالتين خاصة وأنها تدرك أنه لا يجلس في البيت ويعمل من أجل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يوجه الحكومة لحل مشاكل الفلاح المصري، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح  السيسي، لافتا الى خوفه المستمر على الفلاح.

وقال النائب تمراز: "الفلاح خدام الشعب المصري وحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس تعكس  الانحياز للفلاح المصري و الفئات البسيطة" .


ووجه تمراز رسالة للمواطنين قائلا: " أقول للمصريين  لا يحب الاستهانة بالأزمة ولا يجب الاعتماد على السوشيال  ميديا كمصدر للمعلومات، موضحا أن الجلوس في البيت هو الحل، مضيفا: "الموضوع مش تهريج وإنما أمن قومي ولابد من اتباع كل التعليمات وتخصيص المبالغ المالية من أجل كورونا".

وقال تمراز: "على الشعب الالتزام بكل التعليمات والجلوس  في المنازل والدولة أعلنت أن  المرتبات سارية وأن الأمر يتطلب الحزم و الحسم و لا يجب أن يتجاهل أحد أن الأزمة  دمرت دولا كثيرة لأنهم لم يأخدوا الموضوع بجدية رغم الإمكانيات الأعلى.

وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في  المنازل لمدة  ١٤ يوما من أجل صحة المصريين، موجها الشكر للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يواجهون القصير بمشكلات القطاع.. ونائب: نطالب وزارة الزراعة بخطة واضحة

النواب يستعرضون أزمات الزراعة والفلاح أمام الوزير وسط مطالبات بمبادرة على غرار المصانع المتعثرة.. وبرلمانيون: طن البطاطس وصل 30 ألف جنيه ولا توجد سيطرة على البذور والتقاوي

أعمال تطوير ومواجهات خلال زراعة النواب بجولة تفقدية بالشرقية

ترشيحاتنا

شاهد.. صورة جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

مقدار الحركات التي تبطل الصلاة وعددها

وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة عن العلاوات الخمس ..فيديو

سعد سمير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم شقيقه

تسيير رحلة يومية من الكويت للقاهرة اعتبارا من بعد غد الأربعاء

أخطر نوع لفيروس كورونا يؤدي إلى الموت .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد