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فن

خالد سليم يشجع متابعيه على ممارسة الرياضة في المنزل ..شاهد

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:51 م
خالد سليم
خالد سليم
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اسماء الحسينى
نشر الفنان خالد سليم فيديو جديدا له على حسابه الخاص بإنستجرام وكتب عليه: "لو متعود تتمرن كل يوم وزعلان إن الچيم قفل قررت أشاركوا تمارين سهلة وبسيطة تقدروا تعملوها فالبيت بأقل الإمكانيات ..دى المجموعة الاولى هستني مشاركتكم وانتو فالبيت نفس التمرينة "، وذلك تحت شعار خليك فالبيت. 

وحصل فيديو خالد سليم على الكثير من الإعجابات وجاءت التعليقات كالآتي


ربنا يحميك يا حبيبي انا بحبك جدا❤️❤️❤️

عاااش بحبك يا فنان والله 

برافو يا خالد مستنيين بقيت الفيديوهات 🙌🏻❤️ 

ويذكر أن الكثير من الفنانين رفعوا شعار "خليك فالبيت -ابقي آمن" وشاركوا الكثير من الفيديوهات الفكاهية والحماسية لتشجيع المواطنين بالاستمتاع وهم جالسين في منازلهم .
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