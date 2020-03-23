أحمد موسى يحذر المصريين: هنبقي زي إيطاليا

حذر الإعلامي أحمد موسى، من تكرار السيناريو الأيطالي في انتشار فيروس كورونا في مصر، لافتا أن الحل الأوحد في مواجهة الفيروس هو المكوث في البيت وعدم الاختلاط.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛:«محدش بيطلب منكم يامصريين غير أنكم تقعدوا في بيتكم .. إيطاليا عندها وفيات اليوم فقط 601 ».





وتابع موسى « منظمة الصحة العالمية تحذر الناس من الخروج في الشوارع والمصريين بيخروجوا برة وماليين الشوارع؛ أنتم مش خايفين على نفسكم، هتصاب بالكورونا وهتموت لا قدر الله».





وأكد موسى، أن إيطاليا عندما وصلت إلى 1000 حالة اصابة خرج الأمر عن السيطرة، لدرجة أنها أصبحت من أكثر الدول إصابة بالمرض في 11 يوما فقط.



