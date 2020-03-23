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توك شو

أحمد موسى يحذر المصريين: هنبقي زي إيطاليا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:58 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى، من تكرار السيناريو الأيطالي في انتشار فيروس كورونا في مصر، لافتا أن الحل الأوحد في مواجهة الفيروس هو المكوث في البيت وعدم الاختلاط. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛:«محدش بيطلب منكم يامصريين غير أنكم تقعدوا في بيتكم .. إيطاليا عندها وفيات اليوم فقط 601 ». 

وتابع موسى « منظمة الصحة العالمية تحذر الناس من الخروج في الشوارع والمصريين بيخروجوا برة وماليين الشوارع؛ أنتم مش خايفين على نفسكم، هتصاب بالكورونا وهتموت لا قدر الله».

وأكد موسى، أن إيطاليا عندما وصلت إلى 1000 حالة اصابة خرج الأمر عن السيطرة، لدرجة أنها أصبحت من أكثر الدول إصابة بالمرض في 11 يوما فقط.

وأشار موسى أن الاصابات في ايطاليا تخطت الـ 63 ألفا، وأكثر من 6000 وفيات، وكل ذلك نتيجة عدم الالتزام والخروج في الشوارع؛ مرددا: « الشعب الايطالي زي المصريين يحبون الخروج والفسح ودي كارثة كبيرة ولازم نمنع نفسنا من الخروج»
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