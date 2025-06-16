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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف تعويضات لأسر 4 عمال وإثنين من المصابين في سقوط مدخنة مصنع بالصف

وزير العمل
وزير العمل

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، الادارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بسرعة متابعة حادث سقوط مدخنة مصنع طوب في منطقة الصف، تسبب في وجود  عدد الضحايا عبارة عن  " 4 وفيات بينهم 3 من قرية المتانيا بالعياط ،والآخر من قرية أبو رجوان القبلي بالبدرشين"،حيث تم نقل جثث الضحايا إلي مستشفي الصف المـركزي،وعدد 2 مصابين إلي مستشفي 15 مايو لتلقي العلاج اللازم.

صرف تعويضات عاجلة

كما وجه الوزير بدراسة حالة الضحايا، وبحث إمكانية صرف تعويضات عاجلة لهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة،و التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ، و20 ألف جنيه لكل مصاب ...وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين ،وبسرعة الشفاء للمصابين

وزير العمل العمالة غير المنتظمة وزارة العمل

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