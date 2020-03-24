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اقتصاد

استقرار الذهب في مستهل التعاملات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:01 ص
ذهب
ذهب
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محمد يحيي

سجلت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات  اليوم الثلاثاء 24-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو679جنيهًا بعد أن كان يسجل  676 جنيهًا، بقيمة 3 جنيهات،  لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

 

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم،الثلاثاء674 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

 

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو776جنيها بعد أن كان يسجل 773جنيها.

 

 سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 711جنيها بعد أن كان يسجل  708 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو582جنيها بعد أن كان يسجل 579 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

 

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 453 جنيها بعد أن كان يسجل 449 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب5432جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات

.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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