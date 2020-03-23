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أخبار البلد

الوزراء: العزل الاجتماعي الحل الأمثل لمنع انتشار كورونا.. إنفوجراف

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:44 م
انفوجراف عن العزل
انفوجراف عن العزل الاجتماعي
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "إنفوجراف" عن أهمية العزل الاجتماعي كحل أمثل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الإنفوجراف أن فيروس كورونا المستجد أحد أخطر أنواع الفيروسات؛ نظرا لسرعة انتشاره؛ لذا نصح خبراء الصحة، بالالتزام بالعزل الاجتماعي.

وعرّف الإنفوجراف، العزل الاجتماعي بأنه إجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس عبر تقليل الاتصال بين الأشخاص؛ بما يؤدي إلى إبطاء انتشاره.

واشار الانفوجراف الي ٤ طرق للعزل الاجتماعي  الاولي تجنب الاماكن العامة  , تجنب مراكز التسوق , تجنب المناسبات الاجتماعية ,  تجنب زيارة الاقارب المسنين
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