يوفنتوس يقرر تجديد عقد ديبالا بعد إصابته بفيروس كورونا





يذكر أن ديبالا قد أعلن إصابته يوم السبت الماضي بفيروس كورونا، ليصبح ثالث اللاعبين المصابين في الفريق الإيطالي بالوباء العالمي.





وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن يوفنتوس قرر تمديد وتجديد عقد لاعبه ديبالا، لأنه من أهم لاعبي الفريق في الوقت الحالي، ويريد النادي المحافظة عليه لوقت أكبر، حيث ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2022.





وأشارت سكاي سبورتس أيضًا إلى أن يوفنتوس سيمدد عقد كل من حارس مرماه وقائده جيانلوجي بوفون ولاعبه جيورجي كيليني مع الفريق أيضًا.





يذكر أنه تم تأجيل الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى، بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في البلاد.

أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، قرر تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا مع الفريق.