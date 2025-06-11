25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة، وهناك 4 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف الاحتلال خيام نازحين بمواصي غرب خان يونس.

وكشفت القناة، أن هناك 4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال مواطنين في شمال مدينة غزة، وتواصل القصف المدفعي صوب مناطق بطن السمين وقيزان أبو رشوان وقيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.



وتابعت أن هناك قصف مدفعي وغارات جوية طالت مناطق حيي التفاح والدرج شرقي مدينة غزة.

استهداف مدفعي شرق غزة وتواصل المفاوضات بشأن صفقة التبادل



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة غزة.. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات جراء القصف.

ترامب يطالب بإنهاء الحرب



من جانب آخر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها "استنفدت أهدافها".