التشكيل المتوقع.. تفاصيل استعدادات الأهلي لمواجهة انتر ميامي بكأس العالم

يستعد النادي الأهلي، لخوض أولى مبارياته في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

تأتي هذه المباراة بعد خوض الأهلي لمواجهة ودية تحضيرية أمام باتشوكا المكسيكي.

خاض الأهلي، مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي على ملعب "تشيس" بمدينة ميامي الأمريكية، في إطار استعداداته لكأس العالم للأندية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم باتشوكا اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (5-3).

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وستقام المباراة على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.