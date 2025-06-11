بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته في مدينة نصر

بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على مدير بإحدى الشركات في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر وذذلك لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

وكانت المحكمة إحالت مدير بإحدى الشركات، متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها، إلى مفتى الديار المصرية لابداء الرأي الشرعى في إعدامه، وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم . ط" محبوس، 42 سنة، مدير بإحدى الشركات، قتل زوجته المجنى عليها "هبة محمد" لشكه في سلوكها مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستل سلاحا ابيضا " سكين" متوجها إليها بمخدعها، وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بيها الإصابات التي أودت بحياتها.

وقال أحد الشهود أمام هيئة المحكمة، إنه على أثر بلاغا بقيام المتهم بقتل زوجته المجنى عليها انتقل إلى مسكنهما، حيث أبصر المتهم وبيده السكين المستخدم في ارتكاب جريمته،فضبطه حيث أقر له بارتكابه قتل المجنى عليها عمدا على أثر تشككه في ارتكابها وقائع الزنا مع آخرين كما دلته تحرياته السرية على قيام المتهم بإزهاق روح المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بأن انهال عليها بعدة طعنات أودت بحياتها.