ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم دراجه بخارية وسيارة بالدقهلية

حصل صدى البلد "على أسماء المصابين الأربعة في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية على طريق كفر العرب في محافظة الدقهلية.

وجاءت الأسماء كالتالي:

مازن مدحت عوض المتولي 17 عاما ومصاب

باشتباه كسر بالفقرات الظهرية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ؛ عبد الناصر محمد عبد الله 20 عاما مقيم طلخا؛ ومصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وجروح متفرقة بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم

أيمن محمد إبراهيم 17 عاما مقيم ميت نابت طلخا ومصاب بجروح قطعية بالذراع الأيمن والساق اليمنى

و مهند أسامة فكرى جاد 15 عاما مقيم القاهرة

ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم الطوارئ .

وأصيب أربعة أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخاريه على طريق المنصوره المحلة أمام كفر العرب بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام كفر العرب طريق المنصورة ـ المحلة حيث اصطدمت سيارة بدراجة بخارية مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة أربعة أشخاص بكسور وكدمات ونزيف وتم نقلهم لمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.