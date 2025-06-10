مستقبل وطن بالدقهلية يقدم واجب العزاء لابن الشهيد خالد عبد العال.. صور

شارك عدد من قيادات مستقبل وطن بالدقهلية فى تقديم واجب العزاء في الشهيد خالد عبد العال ابن قرية المصادرة، والذي ضحى بروحه من أجل حماية أرواح مواطنين وممتلكات بالعاشر من رمضان.

وقام كل من النائب جمال عبد الظاهر أمين عام الحزب بالدقهلية والنائب رضا الشافعي الأمين المساعد والدكتور أحمد عبيه الأمين المساعد للحزب بتقديم واجب التعازي لأحمد ابن الفقيد البطل الشهيد خالد عبد العال، وذلك بالسرادق المقام بعزبة المصادرة التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية.

وأكد النائب بجمال عبد الظاهر، أن العمل البطولي الذي قام به خالد عبد العال لن تنساه له مصر فهو عمل فدائي ووطني فقد ضحى بروحه ونفسه من أجل حماية آخرين ومصر لا تنسى أبناءها ويكفي أن كل مصري فخور به حتى من هم خارج مصر تأثروا بتضحيته.

وأضاف عبد الظاهر أن الشهيد سيظل في قلوب الجميع، موجها رسالة إلى نجله أحمد قائلا “والدك كان بطلا عظيما جمعنا نفخر به، نسال الله له الجنة والفردوس الأعلى وأنتم فى أعيننا.