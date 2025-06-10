أمن الجيزة ينقذ منطقة الوراق من كارثة بعد محاولة شخص إشعال أنبوبة غاز بسبب خلاف مع جارته

أنقذت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم، منطقة الوراق من كارثة محققة، بعدما أقدم أحد السكان على محاولة إشعال النيران في أنبوبة غاز وإلقائها من شرفة شقته، إثر خلاف مع جارته بسبب رفضها إعداد الطعام له.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم الوراق، بورود بلاغ بقيام شخص بمحاولة إشعال النيران في أنبوبة غاز وإلقائها في الشارع.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن المتهم، الذي تبين لاحقًا أنه مدمن مواد مخدرة ويعاني من اضطرابات نفسية، كان قد طرق باب جارته طالبًا منها إعداد الطعام، إلا أنها رفضت واستغاثت بالجيران، ما دفعه للعودة إلى شقته ومحاولة ترهيبهم بإلقاء الأنبوبة مشتعلة من الشرفة.

تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وألقت القبض على المتهم قبل تنفيذ تهديده، وتمت مصادرة الأنبوبة، التي كان قد فتحها وبدأ بمحاولة إشعالها.

ويجري حاليًا سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.