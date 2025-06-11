ائتلاف معلمي مصر يطالب بعقد مسابقة لتعيين إداريي التعليم أسوة بمدرسي الحصة

أصدر ائتلاف معلمي مصر بيانا إعلاميا ناشد خلاله وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بالنظر بعين الاعتبار إلى الإداريين الذين يعملون منذ فترات طويلة في المدارس والإدارات التعليمية بالأجر.

وقال ائتلاف معلمي مصر ، إن العمل في المدارس والإدارات التعليمية يحتاج لهؤلاء الإداريين ، حيث يعملون في مجالات مختلفة من مسؤولي شئون الطلبة وشئون العاملين وأمناء المخازن والتوريدات والسكرتارية .

وطالب ائتلاف معلمي مصر ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاهتمام بتنظيم مسابقات لتعيين هؤلاء الإداريين ، وتقنين أوضاعهم أسوة بمعلمي الحصة ، بالإضافة إلى النظر يعين العطف إلى الإداريين والمعلمين الذين تجاوزوا سن ٤٥ سنة وذلك تقديرا ومكافأة لهم على تفانيهم وإخلاصهم في العمل منذ فترات طويلة وأن المجهودات الكبيرة التي يقوم بها وزير التربية والتعليم والوزارة هي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ المناسب لجميع العاملين في الوزارة لكي يستطيعوا تحقيق وإنجاح بيئة تعليمية متميزة تخرج طلاب متميزون.

رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين لمسابقات معلمي الحصة حتى 45 عامًا



وكان قد اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار رفع السن يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء، وتقديرًا من الوزارة لدورهم المهم في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية، موجهًا الشكر للجهاز على المرونة الكبيرة التي لمسها لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والمساهمة في سد العجز.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه مسابقة يونيو الجاري مخصصة فقط لمن سبق وأن عمل معلم بالحصة لدى الوزارة ومسجل بقاعدة البيانات المخصصة لذلك، وستقوم الوزارة بدورها في تنقيح كشوف المتقدمين التي سيوافيها بها الجهاز عقب إغلاق باب التقديم للتأكد من وجود أسماءهم ضمن قاعدة بيانات معلمي الحصة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز يرحب بتقديم كافة أشكال الدعم لمعاونة وحدات الجهاز الإداري للدولة للقيام بمهامها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة منها، كما يعمل حاليًا على إعادة هندسة آليات العمل به لاختصار مراحل الدورة المستندية والإجرائية دون الإخلال بدقة تنفيذ مهامه.. مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم نظرًا للدور المهم للمعلم في بناء شخصية التلاميذ ومستقبل الوطن.

وإتصالًا بهذا السياق، أعلن رئيس الجهاز عن تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني المقرر للمتقدمين الذين ستنطبق عليهم شروط خوض هذه المسابقة؛ لإضفاء المزيد من التيسيرات علي المسابقة، على أن تشمل التيسيرات المقرر إعلانها عدم امتحان لغة انجليزية لغير المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.