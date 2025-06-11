بوصفة نادية السيد .. طريقة عمل البريوش الهش في المنزل

أوضحت الشيف نادية السيد، أن تحضير البريوش يتطلب دقة في المقادير وصبر في التخمير، ويمكن تحضيره للإفطار أو كسناك بين الوجبات.

وكشفت الشيف نادية عبر صفحتها الرسمية على اليوتيوب عن وصفة البريوش البيتي بطريقة مبسطة تضمن نتيجة هشة ولذيذة تشبه الجاهزة تمامًا.

طريقة عمل البريوش

طريقة عمل البريوش

مقادير طريقة عمل البريوش:

3 أكواب دقيق منخول

نصف كوب سكر

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ربع كوب زبدة لينة

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة (اختياري)

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب إلا ربع حليب دافئ

رشة ملح

فانيليا

بيضة إضافية + ملعقة لبن (للدهن)

طريقة عمل البريوش



طريقة تحضير البريوش:

ـ في بولة عميقة، تُمزج الخميرة مع ملعقة من السكر وقليل من الحليب الدافئ وتُترك لتتفاعل.

ـ يُخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم يُضاف الحليب، والزبدة، ومزيج الخميرة.

ـ يُضاف الدقيق تدريجيًا مع الحليب البودرة ورشة الملح حتى تتكوّن عجينة طرية وملساء.

ـ تُغطى العجينة وتُترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى تتضاعف في الحجم.

ـ تُقسم العجينة لأشكال حسب الرغبة (ضفائر، كور، أو في صينية توست).

ـ تُدهن ببيضة مخفوقة مع ملعقة حليب وتُرش بالسمسم أو السكر.

ـ تخبز في فرن ساخن مسبقًا على 180 درجة حتى يصبح اللون ذهبيًا.

طريقة عمل البريوش

وأكدت الشيف نادية أن البريوش يمكن حشوه بالشوكولاتة أو الجبن أو يقدَّم سادة مع المربى، وأضافت: “السر في نجاح البريوش هو العجن الجيد والتخمير الكافي ويجب أن العجينة يجب أن تكون طرية ولا تلتسق كي تصبح هشة بعد التسوية.”