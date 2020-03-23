إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض

أعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إصابة أحد المراسلين بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى ارتفاع مرعب في معدل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.





وتضاعف العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من 20 ألف مصاب إلى الضعف في يومين فقط.





ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 41.569 شخصا، بعد تسجيل 8023 إصابة خلال 24 ساعة فقط.





وكانت الولايات المتحدة سجلت يوم السبت 18.563 إصابة، أي أنها سجلت 23 ألف إصابة خلال يومين فقط.





وبلغ عدد الوفيات 504 أشخاص اليوم، ارتفاعا من 227 شخصا يوم السبت.