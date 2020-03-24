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حوادث

إصابة عامل بمحل منظفات بحروق متفرقة بميت سلسيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:59 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيب عامل بمحل منظفات بحروق متفرقة بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره من مستشفى ميت سلسيل إلى مركز شرطة ميت سلسيل بوصول محمد عبد العليم عبد الفتاح ٢٦ عاما عامل بمحل منظفات بميت سلسيل ومقيم غنيم شطا التابعه للكردى مصاب بحروق بمادة كاوية حروق وكحول اسفل الركبه بالساق الركبه بحوال ٢% من الدرجة الأولى .

وبالانتقال والفحص وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بتجربة نوع مز الكحول أمام المحل وقيامه بسكبه واشعال النيران فاشتعلت بساقه اليمنى التى ادت الى اصابته ولا توجد شبهه جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢ عوارض مركز شرطة ميت سلسيل لسنة ٢٠٢٠ وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
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