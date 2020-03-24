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مرأة

أيام ما كنا بنخرج.. ساندي تخضع لجلسة تصوير جديدة بالكاجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:14 ص
ساندي
ساندي
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آية التيجي
شاركت الفنانة ساندي متابعيها بجلسة تصوير أجرتها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت ساندي بإطلالة كاجول وساحرة للغاية، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ساندي على صورتها "أيام ما كنا بنخرج نشرب حاجه بره😂 ياه يا ولاد الدنيا اتغيرت.. #خليك_في_البيت وأترحم علي ايام الخروج.. ميزة اني الواحد يعمل مخزون من الصور مش انه مش بيخرج كتير لا هو انه يعمل حساب الايام التحفه اللي زي دي".

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وظهرت ساندي ببلوفر باللون الأسود بأكمام طويلة على بنطال جينز باللون الثلجي ومقطع، فيما اختارت هاف بوت باللون الأبيض، وهو ما رقة وجمال إطلالتها.

وقامت ساندي برفع شعرها إلى الأعلى فى تسريحه الذيل حصان، وتركت بعض خصلات من شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما أبرز من جمال ملامحها، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت ساندي إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع ارتداء نظارة شمسية باللون الأسود.

وإليكم الصور التي تبرز من تفاصيل إطلالتها..
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