بسناب شات.. مي سليم بإطلالة طفولية على إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم فيديو لها بالسناب شات مع متابعيها على صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت مي سليم بإطلالة طفولية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت مي سليم عليه ببعض الكلمات، وقالت: شبه لي لي بنتي صح ؟ هيا أحلى.. نفسى ارجع طفلة تاني.
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واكملت مي سليم إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت اللون الروز اي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
ولم تتكلف مي سليم في اختيار الاكسسورات، حيق انها اكتفت بالظهرو بإطلالة طبيعية وطفولية، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت مي سليم عليه ببعض الكلمات، وقالت: شبه لي لي بنتي صح ؟ هيا أحلى.. نفسى ارجع طفلة تاني.
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وظهرت مي سليم ببلوزة سوداء وباكمام طويلة، وقامت برفع شعرها إلى الأعلى بتوكة صغيرة، فيما تركت خصلات شعرها منسدلا على ظهرها.
واكملت مي سليم إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت اللون الروز اي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
ولم تتكلف مي سليم في اختيار الاكسسورات، حيق انها اكتفت بالظهرو بإطلالة طبيعية وطفولية، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..