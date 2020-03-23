بالأبيض والأسود.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام،
وظهرت هنا الزاهد بإطلالة لافتة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتغزل في جمالها عبر التعليقات.
وظهرت هنا الزاهد وهي ترتدي بلوزة جينز باللون الأزرق المنقط مع الأبيض، بأكمام طويلة، فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة.
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واختارت هنا الزاهد بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث اختارت توكة على شعرها من نفس لون البلوزة، مع بعض الخواتم الأنيقة والناعمة على يديها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وظهرت هنا الزاهد وهي ترتدي بلوزة جينز باللون الأزرق المنقط مع الأبيض، بأكمام طويلة، فيما تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة.
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وأكملت هنا الزاهد إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت ابرزا حما ولون عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.
واختارت هنا الزاهد بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث اختارت توكة على شعرها من نفس لون البلوزة، مع بعض الخواتم الأنيقة والناعمة على يديها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..