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فن

هنا الزاهد: خليك فى البيت الموضوع مش هزار

الأحد 22/مارس/2020 - 04:57 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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محمد بدران
نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، حثت من خلاله المواطنين على ضرورة البقاء فى المنزل، للتوعية ضد فيروس كورونا.


وأضافت هنا الزاهد: "خاف على اهلك واسرتك الموضوع مش هزار الموضوع بجد ربنا يحمينا كلنا".


ومن ناحية أخرى عرضت قناة cbc برومو برنامج "هزر فزر"، الذي يعرض قريبًا على شاشتها، وتقدمه النجمة هنا الزاهد.



ويشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من النجوم، سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.


ومن الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق ولعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.


وهناك أيضًا لعبة تمثيل 5 أغاني في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين.


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