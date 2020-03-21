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فن

أنقى حب ستعرفه على الإطلاق.. هنا الزاهد تحتفل بعيد الأم بهذه الطريقة

السبت 21/مارس/2020 - 06:40 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة والدتها بمناسبة عيد الام.

كتبت معلقة على الصورة " عندما تنظر إلى والدتك ، فأنت تنظر إلى أنقى حب ستعرفه على الإطلاق. عيد أم سعيد ❤️".

جاءت تعليقات متابعيها كالآتى:
كل عام وهي بالف الف خير 
كل سنة ومامتك طيبة ماشاء الله عليكو انتو الاتنين حلوين
ماما قمر جدا 



ومن ناحية أخرى أعلنت هنا الزاهد عن قبول تحدي الخير، الذي يخوضه الفنانين خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من السيول.

نشرت  هنا الزاهد،  فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا قبلت التحدي وهتكفل بـ 50 أسرة وبتحدى روبى و ويزو وسلمى أبو ضيف ".

من ناحية أخرى عرضت قناة cbc برومو برنامج "هزر فزر"، الذي يعرض قريبًا على شاشتها، وتقدمه هنا الزاهد.

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