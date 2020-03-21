بـ قبعة غريبة.. ساندى تبهر متابعيها بإطلالة كاجول أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة ساندى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول أنيقة.
وظهرت ساندى، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وارتدت معه تي شيرت باللون الأبيض بنصف كم، و قبعة على الشعر لأكمال إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ساندى فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف فى أختيار الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بأسوارة مميزة لليد.