بـ قبعة غريبة.. ساندى تبهر متابعيها بإطلالة كاجول أنيقة.. شاهد





وظهرت ساندى ، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وارتدت معه تي شيرت باللون الأبيض بنصف كم، و قبعة على الشعر لأكمال إطلالتها.





تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع إطلالتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ساندى فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.و





ولم تتكلف فى أختيار الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بأسوارة مميزة لليد.