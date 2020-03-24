كإنه في الأوبرا.. وزارة الثقافة تطلق أول منصة إلكترونية لتشجيع الجمهور بالتزام المنازل

نشرت وزارة الثقافة برومو لمبادرة الإلكترونية استكمالا لـ "الثقافة بين أيديك" ضمن الحفلات الفنية وعروض دار الأوبرا المصرية .

قررت وزارة الثقافة بإنشاء أول قناة إلكترونية "أون لاين" لتعرض من خلالها أعمال فنية من إنتاج التنمية الثقافية والبيت الفني للمسرح لتشجيع المصريين على الإلتزام والجلوس بمنازلهم حفاظا على سلامتهم لمنع التجمعات.

ومن المقرر إذاعة مسرحية "سلم نفسك" و"قهوة سادة" و"بعد الليل" و"سينما مصر" وغيرها من المسرحيات الأعمال الفنية الأخرى نظرا للظروف التي تمر بها الدولة والزام بالمنازل حفاظا علي سلامة المواطنين.

وأكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن المبادرة الإلكترونية " خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، أن الهدف الأساسي منها هو أن يعيش الجمهور الحفلات كأنه في الأوبرا.





وأضافت عبد الدايم ، أنه سيتم بث الحفلات الفنية من حفل ذكرى أم كلثوم وكذلك عدد من المسرحيات للمخرج خالد جلال، متابعة أنه بدءا من الغد 9 مساء تبدأ أولى الحفلات ببرنامج حتى آخر أبريل وتتمنى أن يستمر ذلك.



