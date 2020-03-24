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تعليم

حقوق عين شمس تواصل "التعلم عن بعد" يوميا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:08 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد صافي، وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية تواصل العملية التعليمية "عن بُعد" بشكل يومي، عن طريق قناة اليوتيوب، من خلال هذا الرابط  اضغط هنا  

وأكد صافي أن هناك تواصلا دائما بين الطلاب وأساتذة الكلية؛ لدعمهم بالمعلومات.

وأضاف الدكتور محمد صافي، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الكلية استعدت  لـ"التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد فيما تبقى من العام الدراسي، من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة، بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض، بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه.
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