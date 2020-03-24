حقوق عين شمس تواصل "التعلم عن بعد" يوميا

قال الدكتور محمد صافي، وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية تواصل العملية التعليمية "عن بُعد" بشكل يومي، عن طريق قناة اليوتيوب، من خلال هذا الرابط اضغط هنا





وأكد صافي أن هناك تواصلا دائما بين الطلاب وأساتذة الكلية؛ لدعمهم بالمعلومات .



