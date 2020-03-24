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منوعات

انتهت حلول الأرض.. تصريح رئيس الوزراء الإيطالي عن كورونا حقيقة أم شائعة؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:33 ص
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي
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عزة عاطف

بعد تداول الآلاف حول العالم تصريح شهير تم نسبه لرئيس الوزراء الإيطالي «جوزيبي كونتي» عن فقدان بلاده الأمل في علاج فيروس كورونا المستجد.


ظهرت حقيقة التصريح وما إذا كان رئيس الوزراء الإيطالي قد قاله بالفعل، فرغم تداول الآلاف من سكان العالم للتصريح على مواقع التواصل، تم إثبات "عدم مصداقيته".


وزعم التصريح أن جوزيبي يتحدث ييأس عن كورونا قائلًا: "انتهت حلول الأرض.. الأمر متروك للسماء"، وهو ما أثار ذعر العالم على مواقع التواصل بعد تفشي كورونا في إيطاليا واستهدافه آلاف الضحايا.

بحثت وكالة فرانس برس عن حقيقة التصريح المتداول لرئيس الوزراء البريطاني في خدمة جديدة أطلقتها لكشف الشائعات، ووجدت أنه لم ينشر في أي وسيلة إعلامية أو موقع إيطالي، وأثبتت أن جوزيبي لم ينطق بهذه الكلمات أبدًا.


وهو ما أكد عدم صحته أيضًا صحفيو وإعلاميو البلاد بعد تواصل وكالة فرانس برس مع مكتب روما، حيث أفادوا بأن رئيس الوزراء لم ينطق بتلك التصريحات خلال أي من المؤتمرات الصحفية المنعقدة في الفترة الأخيرة، فقد بدأ من غير الممكن أن يصدر أي من هذه الكلمات عن رئيس وزراء دولة.


كان فيروس كورونا قد تسبب في وفاة 5500 مصاب في إيطاليا رغم فرض الحجر المنزلي، وتم إعلام 59 ألف إصابة مؤكدة به.

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