بناء على تعليمات ترامب.. جنرال موتورز تصنع 200 ألف جهاز تنفس صناعي





بعد توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات الأمريكية بالبدء في تصنيع أجهزة تنفس لمساعدة المصابين في أزمة كورونا خصوصا بعد إعلانه أن دواء الملاريا يظهر نتائج مشجعة لاستخدامه في التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بدأت بالفعل شركة السيارات جنرال موتورز بالتعاون مع شركة المعدات الطبية Ventec بعمل شراكة جديدة باسم “مشروع V” لصنع أجهزة التنفس في مصنع جي ام بولاية إنديانا الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا.







هذا المصنع ينتج مكونات إلكترونية صغيرة للسيارات، والآن سيكون جزءًا من جهود إنتاج واسعة لصنع أجهزة التنفس في الولايات المتحدة،

مع تجهيز الشركة بالفعل لـ 95% من القطع اللازمة لصنع الأجهزة وتسعي للحصول على باقي القطع.





يهدف هذا المشروع لإنتاج 200,000 جهاز تنفس صناعي خصوصا بعد الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في توافر أجهزة التنفس الصناعي بسبب وباء كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه شركات تصنيع السيارات مثل تيسلا وفورد بتصنيع مزيد من اجهزة التنفس بناء عليه صرحت شركة فيات كرايسلر أنها على استعداد تام لتحويل أكبر مصانعها في الصين لتصنيع الكمامات الطبية في الفترة القادمة لإنتاج مليون كمامة شهريًا وستعاون أيضا مع شركة فيراري لتصنيع سيارات الركوب الفارهة لإنتاج أجهزة التنفس في إيطاليا.