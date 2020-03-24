أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 25 حالة إصابة جديدة من مجموع 124 تحليلا مخبريا جرى أمس الإثنين، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في البلاد 114 حالة مؤكدة.



وأوضحت الوزارة /اليوم الثلاثاء/ أن 74 حالة قادمة من الخارج و39 حالة محلية، من بين 1211 تحليل إجمالي، تتوزع على 17 ولاية، مشيرة إلى شفاء حالة واحدة، وعدد الحالات التي تم إيواؤها بالمستشفى هي 11، وعدد الوفيات 3 حالات.



ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم حتى هذا التاريخ إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.



وأكدت وزارة الصحة التونسية على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

