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مرأة

توقف عن استخدامه فورا .. 6 أعراض تنذرك بـ حساسية الكحول

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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آلاء حسن
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يلجأ كثيرون حاليا إلى استخدام الكحول كمطهر طبي، إلا  أنه يُمكن أن تُؤدِّي الحساسية من الكحوليات إلى حدوث ردود فعل فورية غير مريحة وتظهر العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا وهي انسداد الأنف وتورُّد الجلد.

ووفقا لموقع mayoclinic، تَحدُث الحساسية من الكحوليات بفعل حالة وراثية، حيث لا يستطيع الجسم أن يُفكِّك الكحول بكفاءة والطريقة الوحيدة لمنع ردود الفعل غير المريحة هذه هي تجنُّب استخدامه. 

ومن العلامات والأعراض التي يسبِّبها عدم تحمل الكحول أو استجابات الجسم لأيٍّ من مكونات المشروبات الكحولية مايلي:

- احمرار الوجه (الثجُّ)
- ظهور بقع حمراء، متهيجة (الشرى)
- زيادة حالة الربو سوءًا
- انسداد أو سيلان الأنف
- انخفاض ضغط الدم
- الغثيان والقيء
- الإسهال
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