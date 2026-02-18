قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جولة تفقدية على القطاعات والإدارات المركزية.. وتؤكد: رفع كفاءة العمل المؤسسي توفير وتخصيص أماكن لاستقبال المواطنين

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، جولة تفقدية علي القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة.

والتقت خلال جولتها بالعاملين بقطاع البيئة وجهازي شئون البيئة وإدارة المخلفات ولمتابعة سير العمل في مختلف الملفات وبحث سبل تطويرها والتعرف عن قرب على آراء العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات التى تواجه سير العمل اليومى.


كما التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الجولة بعدد من العاملين بقطاع الإدارة المحلية وتفقدت مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العمل والتنسيق الجاري مع المحافظات فى تنفيذ بعض التكليفات والمهام وعلى رأسها متابعة تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات وبعض الملفات الأخري .

وأعربت د.منال عوض عن خالص تهانيها للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومتمنية أن يكون شهر خير لهم جميعاً وأن يرزقهم بدوام الصحة والسعادة والنجاح في أعمالهم، و رافقها فى الجولة التفقدية عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات وعدد من القيادات.

وأثنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على جهود جميع العاملين بالوزارة خلال الفترة الماضية ، وحثتهم على مواصلة العمل بكل اجتهاد والتفاني فى خدمة الوطن والمواطنين في مختلف الملفات ، مؤكدة أهمية الالتزام والانضباط فى العمل وأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه وضرورة أن يعمل كل فريق على تحقيق أهداف وخطط الوزارة وخدمة المواطنين بكفاءة.


ووجهت د. منال عوض خلال لقائها بالعاملين بتطوير آليات الأداء، وتحديث نظم الإدارة، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و يؤسس لمنظومة عمل حديثة تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز، موجهة أيضاً بتوفير وتخصيص أماكن لاستقبال المواطنين للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم.


وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الحفاظ على المظهر العام للوحدات الخاصة ببيئة العمل .


وبدورهم، تقدم الموظفون بالوزارة بأخلص التهاني القلبية للدكتورة منال عوض، بعد قرار تجديد الثقة لها من القيادة السياسية لقيادة الوزارة خلال الفترة القادمة، مؤكدين بذلهم المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة،  للوفاء بالتزاماتهم.


ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم،  مشيدة بالروح الإيجابية والتعاون المستمر بين فرق العمل في الوزارة.

