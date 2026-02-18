وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جولة تفقدية على القطاعات والإدارات المركزية.. وتؤكد: رفع كفاءة العمل المؤسسي توفير وتخصيص أماكن لاستقبال المواطنين

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، جولة تفقدية علي القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة.

والتقت خلال جولتها بالعاملين بقطاع البيئة وجهازي شئون البيئة وإدارة المخلفات ولمتابعة سير العمل في مختلف الملفات وبحث سبل تطويرها والتعرف عن قرب على آراء العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات التى تواجه سير العمل اليومى.



كما التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الجولة بعدد من العاملين بقطاع الإدارة المحلية وتفقدت مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العمل والتنسيق الجاري مع المحافظات فى تنفيذ بعض التكليفات والمهام وعلى رأسها متابعة تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات وبعض الملفات الأخري .



وأعربت د.منال عوض عن خالص تهانيها للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومتمنية أن يكون شهر خير لهم جميعاً وأن يرزقهم بدوام الصحة والسعادة والنجاح في أعمالهم، و رافقها فى الجولة التفقدية عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات وعدد من القيادات.



وأثنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على جهود جميع العاملين بالوزارة خلال الفترة الماضية ، وحثتهم على مواصلة العمل بكل اجتهاد والتفاني فى خدمة الوطن والمواطنين في مختلف الملفات ، مؤكدة أهمية الالتزام والانضباط فى العمل وأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه وضرورة أن يعمل كل فريق على تحقيق أهداف وخطط الوزارة وخدمة المواطنين بكفاءة.



ووجهت د. منال عوض خلال لقائها بالعاملين بتطوير آليات الأداء، وتحديث نظم الإدارة، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و يؤسس لمنظومة عمل حديثة تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز، موجهة أيضاً بتوفير وتخصيص أماكن لاستقبال المواطنين للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم.



وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الحفاظ على المظهر العام للوحدات الخاصة ببيئة العمل .



وبدورهم، تقدم الموظفون بالوزارة بأخلص التهاني القلبية للدكتورة منال عوض، بعد قرار تجديد الثقة لها من القيادة السياسية لقيادة الوزارة خلال الفترة القادمة، مؤكدين بذلهم المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة، للوفاء بالتزاماتهم.



ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم، مشيدة بالروح الإيجابية والتعاون المستمر بين فرق العمل في الوزارة.