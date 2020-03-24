هيئة السكة الحديد تكشف موعد الإعلان عن جدول مواعيد القطارات خلال حظر التجول

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك الحديد، وصول أول عربة سكة حديد مكيفة درجة ثالثة إلى محطة الإسكندرية.





وأضاف "أشرف رسلان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم تغيير جداول تشغيل مواعيد قطارات السكك الحديد لتتماشى مع قرار الحظر.





وأشار رئيس هيئة سكك الحديد، إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول التشغيل في محطات القطارات صباح غد بعد عرضه على الوزير والجهات المختصة.





ونوه بأنه ستنتهي رحلات القطارات قبل موعد الحظر بساعة، لافتا إلى انخفاض أعداد الركاب في قطارات السكك الحديد مقارنة بالفترة الماضية.



