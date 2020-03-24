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أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن .. ووزير الصحة: الوضع يدعو للقلق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الأردن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الوزارة سجلت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 153 حالة.

وأوضح جابر أن السبب في زيادة عدد الحالات هو زيادة عدد الفحوصات التي تُجرى للمواطنين، لكنّها رغم ذلك تدعو للقلق.


إلى ذلك، أعلن الأردن أمس الاثنين، تسجيل حالتي إصابة لطفلين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا لطفلين أحدهما عمره شهرين، والثاني 4 سنوات.

وقال إن إجمالي عدد الحالات في الأردن وصل إلى 127 شخصا، بعد تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

يشار إلى أن الأردن سجل في وقت سابق إصابة مواطن بفيروس كورونا مرة ثانية بعد تعافيه.

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